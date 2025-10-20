25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası 25-26 Ekim'de Marmaris'te

Yayın Tarihi: 20.10.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 18:36
25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun bölge tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililerden değerlendirme

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında etkinliğin ilçeye tanıtım katkısının yanı sıra spor turizmine örnek olduğunu vurguladı. Kaya, ev sahibi olarak tüm paydaş kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti ve organizasyona katılacak sporculara başarı diledi.

Yarışlar, parkurlar ve katılımcılar

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel şampiyonadaki yarışlar ve parkurlar hakkında bilgi verdi. Organizasyonda 200M, 1K, 2K, 3K, 5K, karma, bayrak ve gece yüzme etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Olimpiyat şampiyonu Sharon Van Rouwendaal de organizasyon kapsamında sporcularla bir araya gelecek. Şampiyonaya yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

