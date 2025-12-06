Yüksel Yıldırım: Samsunspor asla diz çökmez — Galatasaray maçına tepki

Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçında verilen son dakika kararı eleştirerek 5 Aralık'ı 'Türk futbolunun kara günü' ilan etti; Samsunspor asla diz çökmez dedi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:24
Yüksel Yıldırım: Samsunspor asla diz çökmez — Galatasaray maçına tepki

Yüksel Yıldırım: Samsunspor asla diz çökmez

Başkan Yıldırım'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 14 maçlık namağlup serisinin ardından Galatasaray deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 3-2 mağlup oldu.

Maçın son anlarında Samsunspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonu ve VAR değerlendirmesine ilişkin olarak Başkan Yüksel Yıldırım, geç saatlerde sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Hakem kararları ile maçın skoruna etki edildiğini vurgulayan Yıldırım, "Tüm Türkiye’nin gözleri önünde, skoru ve emeği direkt etkileyecek olan son dakika penaltısını vermeyenler ve o pozisyonu VAR odasında görmek istemeyenler, sadece Samsunspor’umuzun hakkını değil, Türk futbolunun adaletini de gasp etmiştir. Bu 5 Aralık Cuma günü Türk futbolunun kara bir günü olarak tarihe geçmiştir. Biz Samsunspor olarak bu açık haksızlık karşısında susmayacağız! Bu kararın arkasındaki tüm sorumluların hesap vermesi için elimizden gelen en sert tepkiyi vereceğiz. Büyük Samsunspor taraftarı merak etmeyin, bu kirli oyuna en güzel cevabı, birlikte daha sıkı kenetlenerek ve gelecek maçlarda zaferler kazanarak vereceğiz. Birlikte başaracağız ve birlikte yükseleceğiz! Unutmayın, Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecektir" dedi.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, 14 MAÇLIK NAMAĞLUP SERİSİNİN ARDINDAN GALATASARAY DEPLASMANINDA...

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, 14 MAÇLIK NAMAĞLUP SERİSİNİN ARDINDAN GALATASARAY DEPLASMANINDA UZATMA DAKİKALARINDA YEDİĞİ GOLLE SAHADAN 3-2 MAĞLUP AYRILDI. MAÇIN SON ANLARINDA SAMSUNSPOR LEHİNE VERİLMEYEN PENALTI POZİSYONUNDAN SONRA GEÇ SAATLERDE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNAN BAŞKAN YILDIRIM, DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melahat Ünügür Ortaokulu Futbolda 10 Yıl Eskişehir Şampiyonu — Türkiye Şampiyonluğunu Hedefliyor
2
Göztepe - Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 15. Hafta
3
19 Mayıs Stadyumu Dünya Sıralamasına Giriyor: İnşaat Hızla İlerliyor
4
Kutay Tek, Klasik Yay Erkekler Türkiye Şampiyonu
5
Eren Torbalı Kocasinan Şimşekspor'da: Yuvaya Dönen Tecrübeli Forvet
6
Victor Osimhen 11 gole ulaştı: Samsunspor'a çift gol
7
Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin 15. Hafta Hazırlıklarına Başladı

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak