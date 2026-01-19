297 Antrenör Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi

297 antrenör bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada tedbirli sevk kararı duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde, son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış 297 antrenör'ün bahis oynadığı tespit edildi.

Açıklamada, bahis oynadığı tespit edilen antrenörlerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edilmesine karar verildiği bildirildi.

Konuya ilişkin TFF'nin resmi duyurusunda, soruşturmanın devam ettiği ve disiplin sürecinin talimat çerçevesinde yürütüleceği vurgulandı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NCA YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA SON 5 YILDA SÜPER LİG HARİCİ PROFESYONEL LİGLERDE GÖREV YAPMIŞ 297 ANTRENÖR PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ.