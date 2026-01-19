Beşiktaş 1-0 Kayserispor | El Bilal Touré 90+5'te Tüpraş'ta kazandırdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Tüpraş Stadı'nda Kayserispor'u El Bilal Touré'nin 90+5'te attığı golle 1-0 yendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:42
Beşiktaş 1-0 Kayserispor | El Bilal Touré 90+5'te Tüpraş'ta kazandırdı

Beşiktaş 1-0 Kayserispor | El Bilal Touré 90+5'te Tüpraş'ta kazandırdı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçı belirleyen golü El Bilal Touré (90+5) kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. Mendes’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane’nin penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.

58. Orta alanda topla buluşan Cardoso, topu sürerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından auta gönderdi.

64. Mendes’in pasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

70. Sağ taraftan Rashica’nın yaptığı ortada kaleci Bilal Bayazıt’ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinde Orkun Kökçü vurdu. Bilal Bayazıt’ın kurtarışının ardından çizgi üzerinde savunmada Benasser meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

86. Sol taraftan Orkun Kökçü’nün kullandığı kornerde Onugkha’nın ters kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+5. Sağ taraftan Orkun Kökçü’nün yaptığı ortada, altıpasın gerisinde iyi yükselen El Bilal Touré’nin kafa vuruşunda top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-0

Stat, hakemler ve kadrolar

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Salih Uçan dk. 79), Orkun Kökçü, Rashica (Cengiz Ünder dk. 71), Cerny (Jota dk. 79), El Bilal Toure, Abraham (Devrim Şahin dk. 90+10)

Yedekler: Emir Yaşar, Emre Bilgin, Taylan Bulut, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek (Carole dk. 77), Furkan Soyalp (Semih Güler dk. 89), Benes, Mane (Burak Kapacak dk. 89), Mendes (Görkem Sağlam dk. 73), Cardoso (Talha Sarıarslan dk. 89), Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Tuci, Dorukhan Toköz

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Gol: El Bilal Toure (dk. 90+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş); Furkan Soyalp, Benes, Radomir Djalovic, Bilal Bayazıt (Kayserispor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR’U 1-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR’U 1-0 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 1-0 Kayserispor | El Bilal Touré 90+5'te Tüpraş'ta kazandırdı
2
Kütahyaspor 60. Yaşında: "60 Bin Çocuğun Mutluluğuyla Taçlandırıyoruz"
3
El Bilal Toure'den Beşiktaş'a son dakika golü — Ligde 5. gol
4
Trendyol 1. Lig: Bodrum FK 1-2 Sivasspor
5
Dolmabahçe'de 'Yönetim İstifa' Sesleri — Beşiktaş 1-0 Kayserispor
6
Beşiktaş 9 Maçtır Yenilmiyor: Kayserispor'u 1-0 Yendi
7
Beşiktaş, Kayserispor Galibiyetiyle İlk Kez Üst Üste Kalesini Gole Kapattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları