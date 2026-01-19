Beşiktaş 1-0 Kayserispor | El Bilal Touré 90+5'te Tüpraş'ta kazandırdı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçı belirleyen golü El Bilal Touré (90+5) kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. Mendes’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane’nin penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.
58. Orta alanda topla buluşan Cardoso, topu sürerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından auta gönderdi.
64. Mendes’in pasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
70. Sağ taraftan Rashica’nın yaptığı ortada kaleci Bilal Bayazıt’ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinde Orkun Kökçü vurdu. Bilal Bayazıt’ın kurtarışının ardından çizgi üzerinde savunmada Benasser meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
86. Sol taraftan Orkun Kökçü’nün kullandığı kornerde Onugkha’nın ters kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+5. Sağ taraftan Orkun Kökçü’nün yaptığı ortada, altıpasın gerisinde iyi yükselen El Bilal Touré’nin kafa vuruşunda top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-0
Stat, hakemler ve kadrolar
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Salih Uçan dk. 79), Orkun Kökçü, Rashica (Cengiz Ünder dk. 71), Cerny (Jota dk. 79), El Bilal Toure, Abraham (Devrim Şahin dk. 90+10)
Yedekler: Emir Yaşar, Emre Bilgin, Taylan Bulut, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek (Carole dk. 77), Furkan Soyalp (Semih Güler dk. 89), Benes, Mane (Burak Kapacak dk. 89), Mendes (Görkem Sağlam dk. 73), Cardoso (Talha Sarıarslan dk. 89), Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Tuci, Dorukhan Toköz
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Gol: El Bilal Toure (dk. 90+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş); Furkan Soyalp, Benes, Radomir Djalovic, Bilal Bayazıt (Kayserispor)
