Beşiktaş 9 Maçtır Yenilmiyor: Kayserispor'u 1-0 Yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenerek Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil son 9 maçta yenilmezliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:17
Beşiktaş 9 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 9 karşılaşmada mağlup olmadı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların kaybetmeme serisi devam etti.

Kartal, ligde 7 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi almadı.

Serinin detayları

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları