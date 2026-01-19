Mathias Lovik Trabzonspor’da: "Burada olduğum için mutluyum"

Parma'dan transfer edilen Mathias Lovik Trabzon'a geldi; 14 numaralı formayı giyecek, sağlık kontrollerinin ardından antrenmana katılacak.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:34
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:06
Geliş ve ilk açıklamalar

Trabzonspor'un İtalya Serie A ekibi Parma'dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Mathias Lovik, özel uçakla saat 20.30 sıralarında Trabzon'a iniş yaptı. Havalimanında taraftarların ilgisiyle karşılanan Lovik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Lovik, "Trabzonspor’da olduğum için mutluyum. Taraftarla buluşmayı bir an önce istiyorum. Trabzon’a ilk gelişim değil. Daha önce Molde FK formasıyla buraya gelmiştim. O dönem Covid süreciydi. Kulüp bana beklentilerden, hedeflerden ve benden neler istediklerinden bahsetti. Anlatılan proje çok hoşuma gitti. Bir an önce başlamak istiyorum. Sörloth ve Trondsen ile henüz bir görüşmem olmadı. Herkesin tanıdığı, bildiği oyuncular. Sıradaki Norveçli olmak benim için gurur verici"

Karlsbakk ve büyük hedef

Arkadaşı Daniel Karlsbakk ile ilgili soruya Lovik, "En iyi arkadaşlarımdan biri. Burada birlikte oynamayı isterim. Bu bizim uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir rüya. Umarım gerçekleşir ama futbol bu, ne olacağını bilemezsiniz. Yine de umudum var" şeklinde yanıt verdi.

Taraftarların tutkusuna dikkat çeken Norveçli futbolcu, "Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu forma için savaşacağım. En büyük hayalim bir gün Manchester United forması giymek. Ancak şu an Trabzonspor oyuncusuyum ve tüm odağım burada başarılı olmak" dedi.

Lovik'in sağlık kontrollerinin ardından yarın yapılacak antrenmana katılması bekleniyor. Norveçli oyuncu, bordo-mavili ekipte 14 numaralı formayı giyecek. Bu numara daha önce Danylo Sikan'a aitti.

