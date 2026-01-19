Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi Kemerburgaz'da hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 21:52
Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi Kemerburgaz'da hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi Kemerburgaz'da hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü.

Antrenmanın detayları

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam eden idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Victor Osimhen, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 13.00’te yapacakları idmanla tamamlayacak.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ATLETİCO MADRİD İLE YAPACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN...

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ATLETİCO MADRİD İLE YAPACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ATLETİCO MADRİD İLE YAPACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 1-0 Kayserispor | El Bilal Touré 90+5'te Tüpraş'ta kazandırdı
2
Kütahyaspor 60. Yaşında: "60 Bin Çocuğun Mutluluğuyla Taçlandırıyoruz"
3
El Bilal Toure'den Beşiktaş'a son dakika golü — Ligde 5. gol
4
Trendyol 1. Lig: Bodrum FK 1-2 Sivasspor
5
Dolmabahçe'de 'Yönetim İstifa' Sesleri — Beşiktaş 1-0 Kayserispor
6
Beşiktaş 9 Maçtır Yenilmiyor: Kayserispor'u 1-0 Yendi
7
Beşiktaş, Kayserispor Galibiyetiyle İlk Kez Üst Üste Kalesini Gole Kapattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları