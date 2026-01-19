Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi Kemerburgaz'da hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü.
Antrenmanın detayları
Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam eden idman, taktik uygulamalarla sona erdi.
Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Victor Osimhen, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 13.00’te yapacakları idmanla tamamlayacak.
