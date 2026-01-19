Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik: Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i

Yalçın, Kayserispor maçı öncesi Ankara Keçiörengücü 11'inden 3 değişiklik yaptı; Ali Pağda ve Ahmet Sami ilk kez A takıma çağrıldı. Başkan Adalı öğrencilerle buluştu.

Yalçın, Türkiye Kupası 11'inden üç isim değiştirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kayserispor mücadelesine, Türkiye Kupası C Grubu'nda Tüpraş Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile oynanan karşılaşmanın 11'inden üç değişiklik yaparak çıktı.

Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na, sarı kart cezalısı Tiago Djalo yokluğunda Emirhan Topçu'ya ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü'ye şans verdi.

Beşiktaş'ın 11'i

"Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham."

Genç futbolcular A takıma yükseldi

Ali Pağda ve Ahmet Sami Bircan, ilk kez A takım geniş kadrosunda yer aldı. 18 yaşındaki Ahmet Sami, bu sezon U19 Süper Ligi'nde 12 maçta 5 gol kaydederken, Türkiye Kupası'ndaki Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında da 6 dakika süre aldı. 17 yaşındaki Ali Pağda ise U19 Süper Ligi'nde 12 mücadelede 2 gole imza attı.

Başkan Adalı'dan öğrencilere tebrik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilerle Tüpraş Stadı'nda bir araya geldi ve öğrencilere tebriklerini iletti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

