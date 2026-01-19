Melissa Vargas: "Omzuma Dokunuş Tebrik ve Motivasyon Amaçlıydı"

Melissa Vargas, sosyal medyaya yansıyan görüntüye açıklık getirdi: antrenörün omzuna dokunuşun tebrik ve motivasyon amaçlı olduğunu söyledi; Orhan Demirel de değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:29
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 21:29
Fenerbahçeli milli voleybolcu Melissa Vargas, sosyal medyada tartışma yaratan görüntüye ilişkin açıklama yaptı. Vargas, olayın sportif bir kutlama ve takım ruhunun yansıması olduğunu vurguladı.

Vargas'ın açıklaması

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın, Sultanlar Ligi 16. haftasında Zeren Spor ile oynadığı maç esnasında cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntüyle ilgili Vargas, sosyal medyadan şu ifadeleri paylaştı:

"Sosyal medyada haberi gördüğümden beri yapılan birçok yorum üzerine olaya açıklık getirmek istedim. Yaptığım blok sonrası rakip takıma mola aldırdığımız pozisyondan hemen sonra antrenörümüzün omzuma dokunuşu, tamamen tebrik ve motivasyon amaçlıydı. Bu, Fenerbahçe forması altında verdiğimiz mücadelenin ve güçlü takım ruhumuzun bir yansımasıdır. Saha içinde ve saha dışında biz bir aileyiz."

Fenerbahçe yönetiminden değerlendirme

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel de sponsorluk imza töreninde konuya değindi ve sosyal medyadaki tepkilere şaşırdığını belirtti. Demirel, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Ben voleybola atandıktan sonra çok şaşırdım bu sosyal medya hareketlerine. Normalde sosyal medyayı çok takip etmiyorum ama özellikle voleybolda çok bilinçli, bazen de tam tersi olan bir kesim var. Dünkü video da bana bu sabah gösterildi. Ben de hem Eda kaptanla hem Marcello ile hem de Vargas ile konuştum. Tabii çok komik. Bu hareketten 15 saniye önce Vargas blok yapıyor, Zeren mola almak zorunda kalıyor. Marcello da kendi aile içinde, burası bir aile yani, bunu böyle kötü algılamanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bir algı yönetimi. Bunun neden yapıldığını da bilmiyorum. Bu hareketin 15 saniye öncesindeki görüntülere bakıldığında çok net anlaşılır."

