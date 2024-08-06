3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu Sonuçlandı

3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü tarafından Çanakkale Valiliği ve Türkiye Yüzme Federasyonu’nun desteğiyle düzenlendi.

Sporcuların Mücadelesi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı ile Gökçeada arasında gerçekleşen 25 kilometrelik maratonda, katılımcılar büyük bir azimle mücadele etti.

Öne Çıkan Performanslar

Kulüp Başkanı Ahmet Selami Vanlı, solo yüzücülerden Alper Gezmiş’in parkuru 7 saat 38 dakika 15 saniyede, Sanem Dilek’in ise 8 saat 39 dakika 56 saniyede tamamladığını belirtti. Ayrıca, toplamda 18 sporcunun katıldığı maratonda şu süreler kaydedildi:

Kahramanlar Takımı: 6 saat 59 dakika 59 saniye

6 saat 59 dakika 59 saniye Kısmet Takımı: 9 saat 6 dakika 52 saniye

9 saat 6 dakika 52 saniye Kerteriz Takımı: 11 saat 19 dakika 40 saniye

Yarışmaya katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Vanlı, yarışmayı başarıyla tamamlayan sporcuları da tebrik etti.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.