3. Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'nu Suat Karaoğlu ve Çiğdem Gülgeç Kazandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, heyecan dolu görüntülere sahne oldu. Organizasyon, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılım ve parkur

Etkinlik, 24 ülkeden 1300 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Yarış, Setur Marinas Ayvalıktan başlayıp Ayvalık'ın ünlü Şeytan Sofrası'na kadar uzanan etkileyici bir parkurda koşuldu. Yarışta hem 21 kilometre hem de 10 kilometre kategorilerinde çeşitli dereceler verildi.

Genel klasman sonuçları

Yarı maratonun genel klasmanında erkeklerde birinciliği Suat Karaoğlu elde ederken, ikinciliği Muharrem Yılmaz, üçüncülüğü ise Sadık Başar aldı.

Kadınlarda podyum şu isimlerden oluştu: birinci Çiğdem Gülgeç, ikinci Gülşen Çerçi, üçüncü Betül Zeybekoğlu.

Katılımcıların görüşleri

İzmir'den gelen Sibel Rumeli 10 kilometre koştuğunu belirterek, "Sıcak sebebiyle zorlayıcı da olsa çok keyifli bir parkurdu. Geçen haftalarda da yarışımız vardı. Biraz yorulmuşuz ama Balıkesir parkurlarını seviyoruz." dedi.

Eşiyle yarışlara katıldığını söyleyen Çiğdem Yeter Yazgan ise, "Yalova'dan geliyorum. Çok keyifliydi, parkur çok güzeldi. Eşim 21 kilometre koşuyor. Öncesinde parkuru incelemiştik. Öncelikle deniz kenarında olması, yokuşlu ve rüzgarlı olması da ayrı bir keyif kattı. Organizasyon gerçekten çok güzel ve her şey dört dörtlüktü. Sporcular için bu fırsatın yaratılmış olması çok güzel. Devamının gelmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarı maratona ilk defa katıldığını belirten Muharrem Yılmaz, yarışta ikinci olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Çok mutluyum. Macera dolu bir parkurdu. Görmediğimiz yer, gezmediğimiz koy kalmadı. Benim için de çok güzel bir yarış ve deneyim oldu. Bu yıl dünyanın dört bir yanında 86 maraton koştum. Son zamanlarda spora ve atletizme bu kadar destek veren bir şehir olmamıştı. Burada birçok ülkeden katılımcı var. Spor dünyadaki bütün kilitleri açan bir anahtar. Bu sportif organizasyona destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a çok teşekkür ederim."

Destek ve kapanış

Balıkesirli efsane atlet İsmail Akçay da organizasyona katılan sporculara destek verdi. Ödül töreninde 21 ve 10 kilometre kategorilerinde dereceye girenler ödüllerini aldı ve organizasyon başarıyla sonlandırıldı.

