3. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması Bolu'da Gerçekleştirildi

Bolu'da 3. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması

Bolu Abant Gölü Milli Parkı, 3. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Bu yıl etkinlik, Bolu Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mudurnu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Mudurnu Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirildi.

Yarışmaya 1000 Sporcu Katıldı

Etkinliğe 1000'den fazla sporcu, farklı kategorilerde zorlu parkurlarda mücadele etmek için katıldı. Katılımcılar, 6 kilometrelik "Lake Run", 18 kilometrelik "Forest Run", 33 kilometrelik "Lotus" ve 60 kilometrelik "Ultra Abant" parkurlarında koşarak, bu eşsiz doğal güzellikte yarışmayı deneyimleme fırsatı buldular.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmanın sonunda, Abant Gölü Milli Parkı çevresinde ve yaylalarda gerçekleşen mücadelenin kazananları, düzenlenen törende ödüllerini aldılar. Dereceye giren sporcular, elde ettikleri başarılarla büyük bir mutluluk yaşadı.

