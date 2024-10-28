35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Başladı

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın Başlangıcı
Muğla'nın güzel ilçesi Marmaris'te, 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışları ile resmen başladı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen etkinlik, yelken tutkunlarını bir araya getiriyor.
Katılımcılar ve Yarışlar
Bu yılki yarışlara, Türkiye dahil 19 farklı ülkeden 104 yelkenli yat ve 1000 yelkenci katılıyor. Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'nın yer aldığı bu geniş katılım, yarışı özellikle heyecanlı kılıyor.
İlk Gün Yarışları
Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı tarafından verilen brifingle yarışlara hazırlandı. İlk gün, Netsel Marina Günü yarışında yatlar, bağlı bulundukları marina alanından sırayla ayrılarak körfez ve açık denizle buluştu. Yelkenciler, uygun rüzgarı beklerken, antrenman turları atarak kıyısal alan üzerinde çeşitli hazırlıklarını tamamladı.
Yarış Sınıfları ve Kazananlar
Kalaycı, rüzgarın yönü ve şiddetine göre yarışların başlangıcını ayarladı ve yatlar 10 ayrı sınıfta mücadele etti. Körfezde IRC grubundaki yatlar, iki yarış düzenlerken, IRCCHR grubunda ise tek yarış gerçekleştirildi. Rüzgarla yarışan yatlar, görüntüleriyle göz alıcı bir manzara oluşturdu; vatandaşlar ve turistler yatları büyük bir ilgiyle izledi.
MIYC Yönetiminden Açıklamalar
MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların 35'incisini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ilk gün yarışı sonrasında dereceye giren yelkencilere ödüllerinin verildiği belirtildi.
Önümüzdeki Günler
35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek 5. yarış günü ile sona erecek. Bu yılki organizasyonda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları ise şöyle:
- 1. Yarış
- IRC1: Tavatuy - Pavel Kuznetsov
- IRC2: Courrier Du Coeur - Andrey Arbuzov
- IRC3: My Olga - Boris Gusev
- IRC4: Bogatyr - Igor Rytov
- IRC5: Zacapa - Selim Kakis
- IRC6: Lettland - Igor Bukovskis
- IRCCHR1: Aldebaran - İlya Strakh
- IRCCHR2: Capella II - Dmitry Komarov
- IRCCHR3: Before Sunrise - Andrei Morozov
- IRCCHR4: Cadenza - Ilia Chetyrin
- 2. Yarış
- IRC1: Magic Twelwe - Maksim Taranov
- IRC2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov
- IRC3: My Olga - Boris Gusev
- IRC4: Bogatyr - Igor Rytov
- IRC5: Zacapa - Selim Kakis
- IRC6: Lettland - Igor Bukovskis
Bu yılki yarış haftası, yelken tutkunları için unutulmaz anlar yaratmayı hedefliyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı.Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı.Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.