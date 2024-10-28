35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Başladı

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın Başlangıcı

Muğla'nın güzel ilçesi Marmaris'te, 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışları ile resmen başladı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen etkinlik, yelken tutkunlarını bir araya getiriyor.

Katılımcılar ve Yarışlar

Bu yılki yarışlara, Türkiye dahil 19 farklı ülkeden 104 yelkenli yat ve 1000 yelkenci katılıyor. Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'nın yer aldığı bu geniş katılım, yarışı özellikle heyecanlı kılıyor.

İlk Gün Yarışları

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı tarafından verilen brifingle yarışlara hazırlandı. İlk gün, Netsel Marina Günü yarışında yatlar, bağlı bulundukları marina alanından sırayla ayrılarak körfez ve açık denizle buluştu. Yelkenciler, uygun rüzgarı beklerken, antrenman turları atarak kıyısal alan üzerinde çeşitli hazırlıklarını tamamladı.

Yarış Sınıfları ve Kazananlar

Kalaycı, rüzgarın yönü ve şiddetine göre yarışların başlangıcını ayarladı ve yatlar 10 ayrı sınıfta mücadele etti. Körfezde IRC grubundaki yatlar, iki yarış düzenlerken, IRCCHR grubunda ise tek yarış gerçekleştirildi. Rüzgarla yarışan yatlar, görüntüleriyle göz alıcı bir manzara oluşturdu; vatandaşlar ve turistler yatları büyük bir ilgiyle izledi.

MIYC Yönetiminden Açıklamalar

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların 35'incisini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ilk gün yarışı sonrasında dereceye giren yelkencilere ödüllerinin verildiği belirtildi.

Önümüzdeki Günler

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek 5. yarış günü ile sona erecek. Bu yılki organizasyonda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları ise şöyle:

1. Yarış

IRC1: Tavatuy - Pavel Kuznetsov



IRC2: Courrier Du Coeur - Andrey Arbuzov



IRC3: My Olga - Boris Gusev



IRC4: Bogatyr - Igor Rytov



IRC5: Zacapa - Selim Kakis



IRC6: Lettland - Igor Bukovskis



IRCCHR1: Aldebaran - İlya Strakh



IRCCHR2: Capella II - Dmitry Komarov



IRCCHR3: Before Sunrise - Andrei Morozov



IRCCHR4: Cadenza - Ilia Chetyrin

2. Yarış

IRC1: Magic Twelwe - Maksim Taranov



IRC2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov



IRC3: My Olga - Boris Gusev



IRC4: Bogatyr - Igor Rytov



IRC5: Zacapa - Selim Kakis



IRC6: Lettland - Igor Bukovskis

Bu yılki yarış haftası, yelken tutkunları için unutulmaz anlar yaratmayı hedefliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı.Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı.Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.