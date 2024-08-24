36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Yarın Başlıyor

36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Yarın Gerçekleşecek

36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenerek yarın gerçekleştirilecek. Yarış, saat 10.00'da Kanlıca Vapur İskelesi'nden başlayacak.

Katılımcılar ve Parkur

Bu yılki etkinlikte 1,967'si erkek ve 869'u kadın olmak üzere toplam 2,836 yüzücü mücadele edecek. Yüzücüler, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek olan parkuru tamamlamak için yarışacaklar.

Tarihi Geçmişi

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 23 Temmuz 1989 tarihinde 68 yüzücü ile ilk kez düzenlenmişti. Geçen yılki yarışta kadınlar kategorisinde Burcunaz Narin, erkekler kategorisinde ise Doğukan Ulaç birinciliği elde etmişti.