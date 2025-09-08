38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 24 Eylül'de: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 24 Eylül Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak; biletler Biletix'te.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:34
Maç tarihi, saat ve bilet bilgileri

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının tarihi açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, karşılaşma 24 Eylül Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve müsabaka 20.30'da başlayacak.

Basketbolseverler, yarın satışa çıkacak biletleri Biletix üzerinden temin edebilecek.

