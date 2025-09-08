38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 24 Eylül'de: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
Maç tarihi, saat ve bilet bilgileri
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının tarihi açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, karşılaşma 24 Eylül Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve müsabaka 20.30'da başlayacak.
Basketbolseverler, yarın satışa çıkacak biletleri Biletix üzerinden temin edebilecek.