40 Yaş Sonrası Zirveye Oynayan Spor Yıldızları

Sporda 40 Yaş Eşiğini Aşanlar

Sporda 40 yaş eşiğini geride bırakan dünya yıldızları, performanslarıyla genç sporculara ilham vermeye devam ediyor. Futbolda Cristiano Ronaldo, basketbolda LeBron James, kayakta Lindsey Vonn ve Formula 1'de Lewis Hamilton ile Fernando Alonso, yıllara meydan okuyarak zirvede parlıyor.

Futbol Efsanesi Cristiano Ronaldo

1985 yılında Portekiz'in Madeira adasında doğan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon altyapısından çıkarak futbol dünyasına adım attı. 2003 yılında Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 292 maçta 118 gol atarak dünya sahnesine yükseldi. 2009 yılında Real Madrid'e 90 milyon avro karşılığında transfer olan Ronaldo, burada 438 maçta 450 gol, 131 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu oldu.

Ronaldo, 2022 yılında Manchester United'a döndükten sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer oldu. 40 yaşında dahi genç futbolculara örnek olan Ronaldo, Al-Nassr ile çıktığı 7 maçta 4 gol atarak adından söz ettiriyor.

Basketbolun Kralı LeBron James

1984 Ohio doğumlu LeBron James, 2003 NBA draftında birinci sıradan Cleveland Cavaliers tarafından seçildi. Hızlı bir başlangıçla NBA kariyerine damga vuran James, 2009-10 yıllarında art arda MVP ödüllerinin sahibi oldu. 2018 yılında Los Angeles Lakers ile şampiyonluğa ulaştı ve 2023 yılında normal sezonun tüm zamanların en skorer oyuncusu unvanını elde etti.

40 yaşını geçtiği dönemde de rekor kırmayı sürdüren James, Lakers formasıyla 30 maçta 792 sayı, 266 ribaund ve 245 asistle genç rakiplerine meydan okumaya devam ediyor.

Formula 1'in Deneyimli İsimleri: Lewis Hamilton ve Fernando Alonso

Formula 1 tarihinde önemli bir yere sahip olan Lewis Hamilton (1985, Büyük Britanya) ve Fernando Alonso (1981, İspanya), pistlerdeki rekabetlerini sürdürüyor. Hamilton, 2008 yılında ilk dünya şampiyonluğunu kazanarak kariyerine yön verdi. 2013 yılında Mercedes'e geçiş yaparak peş peşe şampiyonluklar kazandı.

Alonso, 2003 yılında Renault ile 2 dünya şampiyonluğu kazandıktan sonra 2023 yılında Aston Martin takımına transfer oldu. 40 yaşını aştıktan sonra bile podyumda yer almayı sürdüren Alonso, bu sezon 9 kez podyuma çıkarak genç yeteneklerle yarışıyor.

Kayak Efsanesi Lindsey Vonn

Alp disiplini kayakta 1984 Minnesota doğumlu Lindsey Vonn, kariyeri boyunca 82 Dünya Kupası zaferiyle öne çıkıyor. 2010 Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Vonn, 2019 yılında spor kariyerine son verdi. Ancak 2024 yılında 40 yaşında başarılı bir diz ameliyatının ardından kayak sahalarına geri dönme kararı aldı.

Vonn, dönüşünde elde ettiği derecelerle dikkat çekerek, dayanıklılığı ve azmi ile spor dünyasına örnek olmaya devam ediyor.