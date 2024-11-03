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46. İstanbul Maratonu'nda Hedef; İlk 3

Türkiye Atletizm Federasyonu 46. İstanbul Maratonu'nda Türk sporcuların başarı hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:42
46. İstanbul Maratonu'nda Hedef; İlk 3

46. İstanbul Maratonu Coşkusu

Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunda, Spor İstanbul tarafından düzenlenen 46. İstanbul Maratonu, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kıtalararası Koşunun Önemi

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanına sahip bu etkinlik, Anadolu yakasından başlayarak Avrupa yakasında sona erdi. Maraton, Dünya Atletizm Birliği tarafından Gold Label kategorisine alındı.

Ahmet Karadağ'dan Açıklamalar

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yarışla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl ülkemizdeki en önemli yarış İstanbul Maratonu'ydu. Bu, dünyadaki en güzel maraton. Çok güzel bir derece bekliyorduk ama maalesef parkurun son bölümünde yaşanan rüzgar, rekor koşmayı engelledi" dedi.

Gelecek Hedefleri

Karadağ, milli atlet Hüseyin Can'ın altıncı olduğu yarıştaki performansı değerlendirerek, "Hüseyin Can ile Türklerde ilk 3'e girebilecek sporcularımızın, önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bu maratonda 2.06'nın altında koşabilecek Türk atletlerle birincilik almayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

1993 yılından bu yana Türkiye'den bir maraton kazananının çıkmadığını vurgulayan Karadağ, "Bu maratonu kazanabilmek için en az 2 yıla ihtiyacımız var. Bu amaçla sporcularımızı kamplara alacak ve onları bu önemli yarışa hazırlayacağız" dedi.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu...

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, açıklamalarda bulundu.

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