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54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı Tamamlandı

54. Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışları, Muğla'nın Göcek açıklarında başarılı bir şekilde sona erdi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 22:59
54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı Tamamlandı

TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek açıklarında başarıyla tamamlandı. Bu prestijli etkinlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın himayesinde, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü (TAYK) organizasyonuyla ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Yarışmaya 27 tekne ve yaklaşık 400 sporcu katıldı. Tek etaplı 555 deniz mili mesafesindeki mücadelede, ödül töreni D-Marin Göcek'te gerçekleştirildi. TAYK Genel Müdürü Can Giray, törende yaptığı konuşmada, 54. kez düzenlenmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Giray, "Dünyanın hiçbir yerinde bir yarışta 2 boğaz, 3 denizde seyredilmediğini" vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kabotaj kanunu ile denizciliğe verdikleri değeri dile getirdi. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik’in desteklerinin önemli olduğunu kaydetti.

Törene, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve çok sayıda askeri personel ile protokol üyeleri katıldı.

Bu yılki Deniz Kuvvetleri Kupası'nı ise Bogatyr teknesi ve ekibi kazandı. Dereceye giren diğer ekipler ise şöyle sıralandı:

  • IRC-0 kategorisinde: Bey Metal Team
  • IRC-1 kategorisinde: Queen Parts/Courrier Du Coeur
  • IRC-2 kategorisinde: Bogatyr
  • IRC-3 kategorisinde: Canıas-Ias/Electron

Kupa ve madalyalar, protokol üyeleri tarafından dereceye giren ekiplere verildi.

TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek...

TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek açıklarında tamamlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK) organizasyonuyla ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, 27 tekne ve yaklaşık 400 sporcu mücadele etti. Tek etaplı 555 deniz mili mesafesine sahip yarışın ödül töreni, D-Marin Göcek'te yapıldı. Törenin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek...

TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek açıklarında tamamlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK) organizasyonuyla ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, 27 tekne ve yaklaşık 400 sporcu mücadele etti. Tek etaplı 555 deniz mili mesafesine sahip yarışın ödül töreni, D-Marin Göcek'te yapıldı. Törenin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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