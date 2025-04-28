60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. Etap Start Aldı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. Etap Heyecanı

Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), Kemer-Kalkan arasındaki ikinci etabıyla devam ediyor. Start, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Olbia Park'ta verildi.

Bu yılki organizasyona 23 takım ve toplam 160 sporcu katılarak yarışıyor. İkinci etapta 167,4 kilometre pedal çevirecek olan sporcular, sprinterler ve tırmanışçılar arasındaki ilk ciddi mücadeleye tanıklık edecek.

Etap Detayları ve Forma Sıralamaları

Etap boyunca sporcular arasında rekabet her zamankinden daha yüksek. Turkuaz mayoyu, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Simon Dehairs giyerken; yeşil mayoyu XDS Astana takımından İtalyan sporcu Matteo Malucelli, kırmızı mayoyu Team Flanders-Baloise'den Belçikalı Jules Hesters ve beyaz mayoyu China-Glory-Metech takımından Güney Afrikalı Willem Smit taşımaktadır.

Bu zorlu etap, Kalkan'da noktalarken, Cumhurbaskalığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı ise 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de gerçekleştirilecek.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Kemer-Kalkan arasındaki ikinci etabı başladı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Kemer-Kalkan arasındaki ikinci etabı başladı.