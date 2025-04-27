60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İlk Etapı Dehairs Kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) ilk etabı, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Simon Dehairs'ın zaferiyle sonuçlandı.

Antalya'daki 132 kilometrelik parkurda düzenlenen etap, Dehairs'ın 2 saat 51 dakika 4 saniyelik performansıyla birincilikle taçlandı. Etabı izleyen bisiklet tutkunları, heyecan dolu bir sprint finişine tanıklık etti.

İlk Etabın Sıralaması

Simon Dehairs, ardında gelen isimlerin önünde yarışmayı kazandı. XDS Astana takımından İtalyan sporcu Matteo Malucelli 2. sırayı alırken, Team Flanders-Baloise'den Belçikalı Jules Hesters 3. oldu. Bu sonuçla Dehairs, genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu giyme hakkını kazandı.

Sprinter ve Tırmanışçıların Performansı

Ayrıca China-Glory-Metech takımından Güney Afrikalı Willem Smit, sprint ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında zirvede yer alarak dikkat çekti.

İkinci Etap Kemer ile Kalkan Arasında

TUR 2025'in ikinci etabı, yarın Kemer ile Kalkan arasında koşulacak. Sporcular, 167,4 kilometre uzunluğundaki bu etabın başlangıcı Kemer'de Oliba Park'tan saat 12.00'de verilecek start ile başlayacak ve Kalkan'da sona erecek.

İkinci etapta, turkuaz mayoyu Simon Dehairs, yeşil mayoyu Matteo Malucelli, kırmızı mayoyu Jules Hesters, beyaz mayoyu ise Willem Smit giyecek.

Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 132 kilometrelik Antalya-Antalya 1.etabı sona erdi. Etabı, Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs kazandı.

Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 132 kilometrelik Antalya-Antalya 1.etabı sona erdi. Etabı, Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs kazandı.