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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Başpehlivan Oldu

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalist Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 19:50
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Başpehlivan Oldu

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Zafere Uzanan Yol

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki bu unutulmaz organizasyon, güreş severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Final Mücadelesinin Heyecanı

Finalde, Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Orhan Okulu, daha önce Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş ve Enes Doğan gibi zorlu rakipleri geride bıraktı. Feyzullah Aktürk ise, Ertuğrul Dağdeviren, Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Ali İhsan Batmazı yenerek finale yükseldi.

Final mücadelesi öncesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 5 asker için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tribünlerden, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesleri yankılandı.

Mücadele Anları ve Sonuç

Başcazgır Emin Ger'in salavatı sonrası, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk ikilisi er meydanına çıktı. Tribünlerdeki güreş severler başpehlivanları coşkuyla karşıladı. İzmir bölgesi meydan hakemlerinden Kahraman Şişman yönetiminde başlayan güreş, davul ve zurna ezgileri olmadan gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Orhan Okulu'nun kaşının açılması nedeniyle mücadele iki kez durdu. Sağlık ekipleri, Orhan Okulu'na müdahalede bulundu. Yeniden başlayan mücadele, özellikle sert el enselerle dikkat çekti ve zaman zaman tartışmalara neden oldu.

Orhan Okulu, rakibinin savunma gücüne karşı atak güreşi yaparak üstünlük kurmaya çalıştı. Müsabakanın 16. dakikasında, Feyzullah Aktürk pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar aldı. Bu ihtara rağmen Orhan Okulu, atak güreşini sürdürdü. Müsabakanın 19. dakikasında, dengesini bozan rakibini açık düşürerek zafere ulaştı.

Sonuç olarak, Orhan Okulu, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak adını tarihe yazdırdı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı. Okulu, galibiyet sevinci yaşadı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı. Okulu, galibiyet sevinci yaşadı.

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