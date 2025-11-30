7. Gazi Yarı Maratonu'nda Rekorlar Kırıldı — Ödüller Sahiplerini Buldu

Katılım

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 7. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na 53 şehir ve 28 ülkeden toplam 1.498 sporcu katıldı. Sporcuların 1.380'i Türk, 118'i yabancıydı; en fazla yabancı sporcu 63 kişiyle Rusya'dan, Japonya'dan ise 3 sporcu yer aldı. Organizasyonda 1.011 sporcu 10K, 487 sporcu 21K parkurunda yarıştı. Katılımcıların 1.093'ünü erkek, 405'ini kadın sporcular oluşturdu. Halk koşusu etabında binlerce sivil vatandaş katıldı.

Ödül Töreni

Kentin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Gazi Yarı Maratonu'nda başarı elde eden sporcular, Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende ödüllerini aldı. 21K ve 10K'da genel klasman ve yaş kategorilerine göre toplam 126 sporcuya kupa verildi; ayrıca 168 sporcu para ödülü kazandı. Kupalar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafız Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı tarafından takdim edildi.

Parkur Rekorları ve Dereceler

21K Genel Klasman Erkekler kategorisinde Ali Kaya, 1:02:51 ile parkur rekorunu kırarak birinci oldu; Sezgin Ataç ikinci, Ayetullah Aslanhan üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda Ruken Tek, 1:12:02 ile parkur rekoru kırdı; Nursena Çeto ikinci, Bahar Yıldırım üçüncü oldu.

10K Genel Klasman Erkekler kategorisinde Enbiya Yazıcı birinci, İsmail Taşyürek ikinci ve Mervan Haykır üçüncü oldu. Kadınlarda ise Pınar Demir birinci, Berfin Kaya ikinci, İnci Kalkan üçüncü tamamladı.

Törende geleneksel olarak 21K genel klasmanın 27.'lerine verilen baklava ödülü erkeklerde Ercan Kitapcıoğlu ve kadınlarda Gülseren Pilavcı'ya takdim edildi. Etkinliğe ilk günden beri katılan 75 yaşındaki Gazel Demiray onur kupasıyla ödüllendirildi; kupasını Fatma Şahin verdi. 200 metre Avrupa rekortmeni, 200 metre Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev'e katılımlarından dolayı teşekkür plaketi Mesut Bozatlı tarafından takdim edildi.

Tören Konuşmaları

Fatma Şahin ödül töreninde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu güzel organizasyonla bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri yapacağız. Önce tesislerimizi tamamladık. Şehre geldiğimiz zaman şehrimizin gençlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, onları vicdanı hür, irfanı hür, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu gençler gibi yetiştirmek için ‘Bismillah!’ dedik. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ diyor, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yirmi beş yıl önce saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla yola başladığımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. ‘Yeter! Söz de karar da milletindir’ dedik ve ‘Milli irade hakim olacak’ dedik. Bugün aramızda eğer Rusya’dan, Japonya’dan, Azerbaycan’dan kardeşlerimiz varsa burası yurtta barış, dünyada barışın şehridir, sporun şehridir. Bizim soframız spor gibi kaynaştırır. Yeni dostluklar kurdurur, yeni arkadaşlıklar oluşturur ve bugün sizlerle birlikte yalnızca bir kupayı kaldırmayacağız. Yarınlarımıza güçlü adımlarla ilerleyecek Türkiye Yüzyılı’nda ‘Biz de varız’ diyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuranlara, bizi Gazi yapanlara çok sağlam bir şekilde layık olacağız. Antep’in önünde hiçbir şey duramaz Gazi unvanından başka."

Ahmet Karadağ da konuşmasında organizasyonun kalitesine vurgu yaparak, "Tüm dünyada yarışmaları organizasyonları görmüş biri olarak söylüyorum. Bugünkü organizasyon, belediyemiz tarafından çok güzel bir şekilde yapılmış olan koşuyu ilk defa dünya çapında bir koşu olarak gördüm. Dereceler de çok güzel çıktı. Bununla birlikte koşunun dönüş yerleri, koşunun etaplarının ayarlanması ve başladığı yerdeki bitiş şekli beraberinde TRT’de naklen olarak seyredebildik. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

