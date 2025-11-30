7. Gazi Yarı Maratonu'nda Rekorlar Kırıldı — Ödüller Sahiplerini Buldu

Gaziantep'te düzenlenen 7. Gazi Yarı Maratonu'na 53 şehir ve 28 ülkeden 1.498 sporcu katıldı; parkur rekorları kırıldı, 126 sporcu kupa, 168 sporcu para ödülü aldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:46
7. Gazi Yarı Maratonu'nda Rekorlar Kırıldı — Ödüller Sahiplerini Buldu

7. Gazi Yarı Maratonu'nda Rekorlar Kırıldı — Ödüller Sahiplerini Buldu

Katılım

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 7. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na 53 şehir ve 28 ülkeden toplam 1.498 sporcu katıldı. Sporcuların 1.380'i Türk, 118'i yabancıydı; en fazla yabancı sporcu 63 kişiyle Rusya'dan, Japonya'dan ise 3 sporcu yer aldı. Organizasyonda 1.011 sporcu 10K, 487 sporcu 21K parkurunda yarıştı. Katılımcıların 1.093'ünü erkek, 405'ini kadın sporcular oluşturdu. Halk koşusu etabında binlerce sivil vatandaş katıldı.

Ödül Töreni

Kentin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Gazi Yarı Maratonu'nda başarı elde eden sporcular, Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende ödüllerini aldı. 21K ve 10K'da genel klasman ve yaş kategorilerine göre toplam 126 sporcuya kupa verildi; ayrıca 168 sporcu para ödülü kazandı. Kupalar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafız Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı tarafından takdim edildi.

Parkur Rekorları ve Dereceler

21K Genel Klasman Erkekler kategorisinde Ali Kaya, 1:02:51 ile parkur rekorunu kırarak birinci oldu; Sezgin Ataç ikinci, Ayetullah Aslanhan üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda Ruken Tek, 1:12:02 ile parkur rekoru kırdı; Nursena Çeto ikinci, Bahar Yıldırım üçüncü oldu.

10K Genel Klasman Erkekler kategorisinde Enbiya Yazıcı birinci, İsmail Taşyürek ikinci ve Mervan Haykır üçüncü oldu. Kadınlarda ise Pınar Demir birinci, Berfin Kaya ikinci, İnci Kalkan üçüncü tamamladı.

Törende geleneksel olarak 21K genel klasmanın 27.'lerine verilen baklava ödülü erkeklerde Ercan Kitapcıoğlu ve kadınlarda Gülseren Pilavcı'ya takdim edildi. Etkinliğe ilk günden beri katılan 75 yaşındaki Gazel Demiray onur kupasıyla ödüllendirildi; kupasını Fatma Şahin verdi. 200 metre Avrupa rekortmeni, 200 metre Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev'e katılımlarından dolayı teşekkür plaketi Mesut Bozatlı tarafından takdim edildi.

Tören Konuşmaları

Fatma Şahin ödül töreninde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu güzel organizasyonla bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri yapacağız. Önce tesislerimizi tamamladık. Şehre geldiğimiz zaman şehrimizin gençlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, onları vicdanı hür, irfanı hür, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu gençler gibi yetiştirmek için ‘Bismillah!’ dedik. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ diyor, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yirmi beş yıl önce saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla yola başladığımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. ‘Yeter! Söz de karar da milletindir’ dedik ve ‘Milli irade hakim olacak’ dedik. Bugün aramızda eğer Rusya’dan, Japonya’dan, Azerbaycan’dan kardeşlerimiz varsa burası yurtta barış, dünyada barışın şehridir, sporun şehridir. Bizim soframız spor gibi kaynaştırır. Yeni dostluklar kurdurur, yeni arkadaşlıklar oluşturur ve bugün sizlerle birlikte yalnızca bir kupayı kaldırmayacağız. Yarınlarımıza güçlü adımlarla ilerleyecek Türkiye Yüzyılı’nda ‘Biz de varız’ diyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuranlara, bizi Gazi yapanlara çok sağlam bir şekilde layık olacağız. Antep’in önünde hiçbir şey duramaz Gazi unvanından başka."

Ahmet Karadağ da konuşmasında organizasyonun kalitesine vurgu yaparak, "Tüm dünyada yarışmaları organizasyonları görmüş biri olarak söylüyorum. Bugünkü organizasyon, belediyemiz tarafından çok güzel bir şekilde yapılmış olan koşuyu ilk defa dünya çapında bir koşu olarak gördüm. Dereceler de çok güzel çıktı. Bununla birlikte koşunun dönüş yerleri, koşunun etaplarının ayarlanması ve başladığı yerdeki bitiş şekli beraberinde TRT’de naklen olarak seyredebildik. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

7. GAZİ YARI MARATONU’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

7. GAZİ YARI MARATONU’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

7. GAZİ YARI MARATONU’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selendi Belediyespor 3-0 Galip: İlk Haftada 3 Puan
2
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit 3-0 ile Türk Hava Yolları'nı Devirdi
3
Zeynep Bilir U19 Kadın Milli Takım Kampında | Kayseri Kadın FK
4
Kahramanmaraş’ta Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası: Fatih Atlı ve İbrahim Ay Şampiyon
5
Muaythaidaki Hedefi Dünya Kupası Olan Ayaz Cingöz, Milli Takım Heyecanını Yaşıyor
6
ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde Tango Bourges Basket ile Karşılaşıyor
7
Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı