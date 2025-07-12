8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de Devam Ediyor

Edirne'de Wushu Kung Fu Şampiyonası Coşkuyla Devam Ediyor

8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" teması ile düzenleniyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte, Edirne Spor Salonu'nda taolu, sanda ve light sanda branşlarında karşılaşmalar gerçekleştiriliyor.

Dün yapılan müsabakalarda minikler ve yıldızlar kategorilerinde toplamda 300 sporcu mücadele etti. Bugünkü etkinlikte ise gençler kategorisinde 360 sporcu yarışacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerden gelen sporcuları Edirne'de ağırladıklarını ve ilgiyle izlenen müsabakaların gerçekleştiğini belirtti. Akyüz ayrıca, Türkiye'nin wushuda öncü olmaya devam ettiğini ve her geçen yıl sporcu sayısını artırdıklarını ifade etti.

8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, 14 Temmuz'da sona erecek.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada taolu, sanda ve light sanda branşlarında karşılaşmalar yapılıyor.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada taolu, sanda ve light sanda branşlarında karşılaşmalar yapılıyor.