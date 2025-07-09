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8. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Şehitler ve Filistin İçin Düzenleniyor

8. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, 15 Temmuz şehitleri ve Filistin'e destek amacıyla 10-14 Temmuz tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:51
8. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Şehitler ve Filistin İçin Düzenleniyor

8. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Şehitler ve Filistin İçin Düzenleniyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 8. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nın 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler anısına ve Filistin'e destek amacıyla düzenleneceğini duyurdu.

Edirne'de Yapılacak

Edirne'de 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde AA muhabirine konuşan Akyüz, milli takımın Kayseri'deki kampının son derece verimli geçtiğini ifade etti. Balkan Şampiyonası'nın taşıdığı özel anlama dikkat çeken Akyüz, "Bu şampiyonayı, 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitlerimizin hatırasına ve Filistin'e destek amacıyla düzenliyoruz. 15 Temmuz denilince iki şey akla geliyor; birincisi, bu vatana, millete kasteden hainler, ikincisi ise bu vatanı, milleti savunmak için canını vermiş şehitlerimizdir. Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi, Gazze şehitlerini, Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız," dedi.

1200 Sporcu Katılacak

Akyüz, şampiyonaya 1200 sporcunun müracaat ettiğini ve bu sayının artabileceğini belirtti. Organizasyonun bu tarih aralığında yapılmasının da anma ve hatırlatma amacı taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin Wushu’daki Gücü

Akyüz, Türkiye'nin wushu branşında Avrupa'nın zirvesinde yer aldığını belirterek, "Türkiye, Avrupa'nın en iyisi. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'na bilerek katılmadık. Çünkü Avrupa federasyonunda dörde bölünmüşlük var. Biz en güçlü kanat olarak bu kötü yönetime karşı mücadele ediyoruz. Balkan Şampiyonası'nın da bu sebeple büyük önemi var. 20'den fazla ülkeden katılım bekliyoruz," dedi.

Akyüz, uluslararası organizasyonların sporcuların gelişimine sağladığı katkıyı da vurgulayarak, "Uluslararası maçlar, her sporcunun hayalini kurduğu bir durumdur. Çocuklarımız ülkesini temsil etmenin heyecanını yaşıyorlar. Amacımız Türkiye'de wushu'nun daha çok gelişmesi. Wushu kung fu, son 10 yılda Türkiye'nin en çok ilgi duyulan, en çok sporcuya sahip branşı haline geldi," ifadelerini kullandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 8. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası...

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 8. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nı 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler anısına ve Filistin'e destek amacıyla düzenleyeceklerini söyledi.

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