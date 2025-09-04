9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Tekirdağ'da Sürüyor

9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Tekirdağ'da devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliği katkılarıyla, Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona, 8 ülkeden 34 kulüp ve 254 yelkenci katılıyor.

Denizde mücadele: Üçüncü gün

Sporcular, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya'dan gelerek, yarışların üçüncü gününde Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele ediyor.

Rüzgar ve yarış programı

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine dün gerekli rüzgar olmaması nedeniyle yarışların yapılamadığını söyledi. Uzel, 'Bugün rüzgar yarış için elverişli. Sporcular denize açılıp mücadele edecek. 3 yarış gerçekleştirmek istiyoruz. 254 yelkenci dereceye girmek için yarışacak. Yarından gerçekleştirilecek yarışlarla organizasyonu tamamlayacağız.' dedi.

Milli sporcu görüşü ve kapanış

Milli yelkenci Ahmet Arel Barut ise yarışların çok heyecanlı geçtiğini ve kürsüde yer almak istediğini dile getirdi. Organizasyon yarın sona erecek.

9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Tekirdağ'da devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona, 8 ülkeden 34 kulüp ve 254 yelkenci katılıyor.