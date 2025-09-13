A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 Finalinde — Vatandaşlar Şampiyonluktan Emin

A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 Finalinde: Vatandaşlar Şampiyonluğa İnanıyor

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te 24 yıl sonra finale yükseldi. Yarın Almanya ile karşılaşacak millilere Üsküdar sakinleri güveniyor; vatandaşlar turnuvadaki başarı ve şampiyonluk beklentilerini AA muhabirine aktardı.

Üsküdar'dan destek ve övgü

Okan Cantürk (Amatör bisikletçi): "Bu yürekle ve arkasındaki milyonlarla bu takımın yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu arada ben Fenerbahçe... Biz, Ergin Ataman ile kavgalıyız ama helal olsun ona. Onun her şeyini affettik." Cantürk, A Milli Basketbol Takımı için "Dünyanın en içten ve en mert çocuklarına sahibiz. Şampiyonuz. Bu Yunanistan maçından sonra belgelendi. Almanya diye bir takım yok artık, kesin şampiyonuz. Onları da yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Özlem Cantürk: "Çok mutluyuz, başarılarının devamını diliyoruz. Hepsini tek tek çok seviyoruz. Hepsi bizim çok güzel çocuklarımız. Çok mutlu ettiler bizi. Sonuna kadar gideceklerine eminim. Şampiyon biz olacağız."

Halil Küçük (Profesyonel fotoğrafçı): "Finale çıktık. Almanya ile karşılaşacağız. 12 Dev Adam, bizim göğsümüzü kabarttı. Bize bu final duygusunu yaşatacakları için kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah finali kazanıp, kupayı alacağız. Milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah maçı alacağız."

Gençlerin ve diğer vatandaşların mesajları

Çınar Ali Alkan (Öğrenci): "Dün yurtta arkadaşlarla beraber Yunanistan maçını izledik. Çok güzel bir maçtı. Yarınki maçta da aynı performansı bekliyoruz. Alperen harika bir oyun sergiliyor. Almanya, zorlu bir rakip ama neden olmasın? Maç, çok heyecanlı geçecek."

Ayşegül Güveloğlu: "Türkiye için gurur duyuyorum. 24 sene sonra finale çıktık. Takımı tebrik ederim. Türkiye'nin adını duyurdukları için onlarla gurur duyuyorum. İnşallah Almanya maçında iyi oynarız. Sporla çok fazla ilgili değilim ama umarım çok daha iyi yerlere geleceğiz."

Mert Sinan Demirbaş (Öğrenci): "Dün akşam Yunanistan maçını izledim. Çok keyifliydi. A Milli Basketbol Takımı'nı bu şekilde görmek insanları heyecanlandırıyor. Ben de takımımızla çok gurur duydum. Yaklaşık 10-15 yıldır böyle bir başarı elde etmiyorduk. Açıkçası Almanya'ya karşı oynayacağımız final sebebiyle de çok heyecanlıyım. Bence Yunanistan'a karşı gösterdiğimiz performansı Almanya'ya karşı gösterirsek, başarılı oluruz."

Mert Ali Kam (Öğrenci): "Çok iyi gidiyoruz. Aynı şeyi umarım futbolda da görürüz. Umarım Dünya Kupası'na gideriz. Almanya'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Almanya'nın futbolu iyiyse, bizim de basketbolumuz iyi. Bizim de Alperen Şengün'ümüz var. Yunanistan'a karşı aldığımız galibiyet eziciydi. Şampiyon olacağımızı bütün dünyaya göstereceğiz."

Ümit Hamaratlı: "Almanya'yı yenip, kupayı kazanacağız. Yunanistan'a da hezimet yaşattığımız için mutluyuz. Bu başarıyı bekliyorduk. Oyuncularımızın çoğu NBA'de oynuyor. Gayet iyiler. Umarım bu tarz başarılar devam eder."

Belgin Hamaratlı: "Bu başarılardan dolayı heyecanlanıyoruz ve gurur duyuyoruz. Bu başarıların devamını diliyoruz. İnşallah Almanya'ya karşı kazanırız. Gidişata baktığınız zaman kazanacağımızı düşünüyorum."

Şeyma Bayramlar (Öğrenci): "Dünkü Yunanistan galibiyeti bizi çok mutlu etti. Gerçekten ülkece ayaklandık ve umutlarımız yeşerdi. Yarınki Almanya maçımız için de heyecanlıyız. Umarım bizi en iyi şekilde temsil ederler."

Ecrin Meryem Çorlu: "Bu başarılar, çok onur verici. Başarıların devamını dilerim. Bizi çok gururlandırdılar. Onları buradan tebrik ederim. Bence oyuncularımız, Almanya'ya karşı başarı elde edecek. Zaten çok başarılılar. Bu yüzden güzel bir maç olacak."