Vezirköprü Voleybol Takımı Set Vermeden Finale Yükseldi

İl birinciliğinde tarihi başarı

Vezirköprü Kaymakamlığı GSİM Spor Kulübü Voleybol Takımı, Samsun Genç Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında oynadığı 8 maçın tamamını set vermeden kazanarak finale yükselmenin gururunu yaşadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyona ilk kez katılan Vezirköprü temsilcisi, grup aşamasında Samsun Anadolu Voleybol Akademi Spor Kulübü, Samsun Devlet Su İşleri Voleybol Spor Kulübü ve Samsun 55 Matasyon Spor Kulübü ile oynadığı maçların tamamını 3-0’lık skorlarla kazanarak grubunu lider tamamladı.

Çeyrek finalde 7 Aralık 2025 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Voleybol Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup eden Vezirköprü GSİM, yarı finalde ise 14 Aralık 2025'te Atakum Atılım Voleybol Spor Kulübü karşısında da set vermedi.

Finalde Vezirköprü Voleybol Takımı, 20 Aralık 2025'te Samsun Spor Voleybol Takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kulüp yöneticileri ve sporcular, destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

