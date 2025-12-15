DOLAR
Tedesco'dan Konyaspor Maçında 3 Değişiklik: Fenerbahçe 11'i

Domenico Tedesco, Brann maçına göre Konyaspor karşılaşmasında 3 değişiklik yaptı; Asensio ve Jhon Duran ilk 11'de yer aldı, tribünler doldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 20:30
Tedesco Konyaspor maçına 3 değişiklikle çıktı

Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Brann maçının 11'ine göre Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynanan Konyaspor mücadelesine 3 değişiklikle başladı. Orta sahada İsmail Yüksek yerine Edson Alvarez, hücum hattında ise Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri yerine Marco Asensio ile Jhon Duran ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe’nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş yedek soyundu.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Portekizli defans Nelson Semedo ile Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinde bulunurken, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Ayrıca İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becaonın da kadro dışı durumları devam ediyor.

Tribünler doldu

Bu sezon lig ve Avrupa maçlarında dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de taraftarlar, hafta içi ve akşam saati olmasına rağmen stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Isınma esnasında futbolcular tribünlere çağrılıp tezahüratlarla karşılandı, ilk düdükten itibaren takım yoğun destek gördü. Öte yandan eski başkan Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım seremoniye futbolcularla birlikte çıktı.

Novi Pazar taraftarları Kadıköy’de

Sırp ekip Novi Pazarın taraftarları da Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasını izlemek üzere Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Seremoni öncesi stat hoparlöründen yapılan anonsla "Kardeş kulübümüz Novi Pazar kulübünün taraftarlarını stadımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" denilirken, Fenerbahçeli taraftarlar konuk grubu alkışlarla karşıladı.

