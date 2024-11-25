A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı Yenerek Avrupa Finalleri'ne Katıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Tarihi Zafer

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Yapılan mücadelede Türk milli takımı, Macaristan'ı 81-76'lık skorla geçerek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte, A Milli Takım, Avrupa finallerine katılma hakkını elde etti.

Maçın Detayları

Maç boyunca büyük bir çekişme yaşanırken, milli oyuncuların gösterdiği performans, taraftarları ve teknik heyeti gururlandırdı. Bu galibiyet, A Milli Takım için gelecekteki hedefler açısından önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.