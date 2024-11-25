DOLAR
34,56 -0,06%
EURO
36,32 -1,03%
ALTIN
2.914,53 3,04%
BITCOIN
3.280.352,9 1,95%

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı Yenerek Avrupa Finalleri'ne Katıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı 81-76 yenerek 2025 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:43
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı Yenerek Avrupa Finalleri'ne Katıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Tarihi Zafer

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Yapılan mücadelede Türk milli takımı, Macaristan'ı 81-76'lık skorla geçerek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte, A Milli Takım, Avrupa finallerine katılma hakkını elde etti.

Maçın Detayları

Maç boyunca büyük bir çekişme yaşanırken, milli oyuncuların gösterdiği performans, taraftarları ve teknik heyeti gururlandırdı. Bu galibiyet, A Milli Takım için gelecekteki hedefler açısından önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Iğdır FK ve Amed Sportif 1-1 Berabere Kaldı
2
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 Geçti
3
Türkiye, 26. Kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Katılacak
4
A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'na Katılmayı Garantiledi!
5
Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu, Ferdi Özdemir Gümüş Madalya Kazandı
6
Antalyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!