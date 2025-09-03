ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic yarı finale yükseldi.

Erkekler

New York'ta korta çıkan kariyerinde dört kez ABD Açık şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic (7), tek erkekler çeyrek finalinde 4 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-3, 7-5, 3-6 ve 6-4 setleriyle 3-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Sırp tenisçi, yarı finalde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

Kadınlar

Tek kadınlarda 2023 Wimbledon şampiyonu Çek raket Marketa Vondrousova, Aryna Sabalenka ile oynayacağı çeyrek final öncesinde diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

Sabalenka, rakibinin çekilmesiyle hükmen galibiyet elde ederek yarı finale yükseldi ve üst üste 2. ABD Açık şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı.

Belaruslu raket, yarı finalde geçen yılki finalin rövanşı niteliğindeki maçta 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.