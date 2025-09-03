DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,01 -0,07%
ALTIN
4.678,95 -0,08%
BITCOIN
4.578.824,73 0,15%

ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde

ABD Açık'ta 1 numara Aryna Sabalenka ve 7 numara Novak Djokovic yarı finale yükseldi; Djokovic-Alcaraz ve Sabalenka-Pegula eşleşmeleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:11
ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde

ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic yarı finale yükseldi.

Erkekler

New York'ta korta çıkan kariyerinde dört kez ABD Açık şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic (7), tek erkekler çeyrek finalinde 4 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-3, 7-5, 3-6 ve 6-4 setleriyle 3-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Sırp tenisçi, yarı finalde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

Kadınlar

Tek kadınlarda 2023 Wimbledon şampiyonu Çek raket Marketa Vondrousova, Aryna Sabalenka ile oynayacağı çeyrek final öncesinde diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

Sabalenka, rakibinin çekilmesiyle hükmen galibiyet elde ederek yarı finale yükseldi ve üst üste 2. ABD Açık şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı.

Belaruslu raket, yarı finalde geçen yılki finalin rövanşı niteliğindeki maçta 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
QNB İstanbul Challenger-TED Open Basın Toplantısı İstanbul'da Yapıldı
2
Karadağ: Hedef Tokyo 2025 ve Los Angeles 2028'de Başarı
3
Türkiye-Gürcistan 7. Randevu: A Milli Takım 2026 Elemelerine Başlıyor
4
A Milli Takım 642. maçına çıkıyor — Gürcistan deplasmanda (2026 Dünya Kupası Elemeleri)
5
Beşiktaş Vaclav Cerny'i Resmen Açıkladı: 193. Yabancı Futbolcu
6
Uğurcan Çakır, Türk futbolunun en pahalı 3. transferi oldu
7
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile Dünya Şampiyonası Çeyrek Finalinde

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir