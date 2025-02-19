A Milli Basketbol Takımı'nın İtalya ile Tarihçesi: 2 Galibiyet 31 Yenilgi

A A Milli Erkek Basketbol Takımı, resmi maçlarda İtalya'yı yalnızca 2 kez yenebildi. EuroBasket 2025 Elemeleri'nde yarın karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:08
A Milli Basketbol Takımı'nın İtalya ile Tarihçesi: 2 Galibiyet 31 Yenilgi

A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya ile 61. Maçına Çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'nde yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar oynanan 33 resmi müsabakada Türkiye, sadece 2 kez galip gelebildi.

Tarihsel Başarılar

Türkiye'nin İtalya karşısında elde ettiği ilk galibiyet, 1957 yılında gerçekleşti. O yıl Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, A Milli Takım İtalya ile oynadığı klasman maçını 57-50 kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

58 Yıl Sonra Gelen İkinci Galibiyet

Ay-yıldızlılar, İtalya önünde ikinci galibiyetini ise tam 58 yıl sonra 2015 yılında elde etti. 2015 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda oynanan ilk maçta Türkiye, İtalya'yı 89-87 mağlup ederek uzun bir bekleyişi sonlandırmış oldu.

61. Karşılaşma için Geri Sayım

A Milli Takım, İtalya ile 61. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar yapılan 60 maçta Türkiye, 9 galibiyet elde ederken, 51 maçta mağlup oldu. Türkiye ve İtalya arasındaki ilk resmi müsabaka 1949 yılında Napoli'de Mairano Kupası'nda gerçekleşti ve milliler, o maçta rakibine 20 sayı farkla kaybetti.

Yarınki karşılaşma, A Milli Erkek Basketbol Takımı için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadelede, Türkiye'nin İtalya karşısındaki tarihini nasıl değiştireceği merak ediliyor.

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