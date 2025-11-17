A Milli Erkek Basketbol Takımı 16 Kişilik Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Netleşti

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosu duyuruldu. Takım, C Grubu'ndaki maçlarda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak.

Milliler, 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek ile, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak.

Genel Menajer Nedim Yücel ile Başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlenen kadroda Alperen Şengün ve Adem Bona gibi NBA'de forma giyen isimler yer almıyor.

Aday Kadro

Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Yiğitcan Saybir

