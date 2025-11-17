A Milli Erkek Basketbol Takımı 16 Kişilik Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri için 16 kişilik aday kadrosu açıklandı. Bosna Hersek ve İsviçre maçları hafta sonunda oynanacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Netleşti

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosu duyuruldu. Takım, C Grubu'ndaki maçlarda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak.

Milliler, 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek ile, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak.

Genel Menajer Nedim Yücel ile Başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlenen kadroda Alperen Şengün ve Adem Bona gibi NBA'de forma giyen isimler yer almıyor.

Aday Kadro

Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Yiğitcan Saybir

FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ’NDE 27 KASIM’DA İSTANBUL’DA BOSNA HERSEK VE 30 KASIM’DA DEPLASMANDA İSVİÇRE İLE KARŞILAŞACAK A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI’NIN 16 KİŞİLİK ADAY KADROSU BELLİ OLDU.

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler