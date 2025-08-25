DOLAR
41 0,33%
EURO
48 0,67%
ALTIN
4.441,1 -0,21%
BITCOIN
4.574.347,66 0,98%

A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga'ya Geldi — 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlığı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası için Riga'ya geldi; Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç karşıladı. İlk maç 27 Ağustos'ta Letonya ile.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:24
A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga'ya Geldi — 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlığı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga'ya Geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası için Letonya'nın başkenti Riga'ya ulaştı.

Resmi karşılama ve konaklama

Kafileyi Riga Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç karşıladı. Milli takım, buradan otobüsle konaklayacağı Pullman Riga Old Town oteline geçti.

Turnuva programı ve ilk sınav

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, 27 Ağustos Çarşamba günü başlayacak şampiyonada A Grubu'nda Letonya, Sırbistan, Estonya, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçını 27 Ağustos'ta ev sahibi Letonya ile yapacak.

Kadro ve antrenman

A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer yer alıyor. Ay-yıldızlı takım, akşam saatlerinde Riga'daki ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti...

2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'ya geldi. Ay-yıldızlı kafileyi Riga Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç karşıladı.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti...

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga'ya Geldi — 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlığı
2
Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan Adaylığı İçin 500 İmzayı Teslim Etti
3
Trabzonspor, 31 Ağustos Pazar Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
4
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı
5
Biodermo Pro Beach Tour Mersin Etabı 4 Eylül'de Başlıyor
6
A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da İspanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan