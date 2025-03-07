A Milli Erkek Hentbol Takımı, Diyarbakır'da İsviçre ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 12 Mart'ta Diyarbakır'da İsviçre ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçına çıkacak.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:58
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Diyarbakır'da İsviçre ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İsviçre'yi Konuk Ediyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 7. Grup 3. maçında İsviçre ile karşılaşmak üzere Diyarbakır'da sahaya çıkacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takım 12 ve 16 Mart tarihlerinde İsviçre ile iki zorlu maç yapacak. A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri çerçevesinde 12 Mart Çarşamba günü Diyarbakır'da İsviçre'yi konuk edecek. Müsabaka, Seyrantepe Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Takım, elemelerin 4. maçında ise yine İsviçre ile 16 Mart Pazar günü Winterthur kentindeki AXA Arena'da, TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Kamp Çalışmaları Başlıyor

Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı, 20 kişilik sporcu kadrosuyla 9 Mart Pazar günü Diyarbakır'da kamp çalışmalarına başlayacak.

Kamp kadrosuna davet edilen sporcular şu şekilde:

  • Kaleciler: Enis Yatkın (Beşiktaş), Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As)
  • Sol Kanat: Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Danyel Kaya (Beykoz Belediyespor)
  • Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sedat Yıldırım (Depsaş Enerji As)
  • Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto)
  • Sağ Oyun Kurucu: Özgür Sarak (Eger-Eszterhazy SzSE), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Buğra Olgun (Spor Toto)
  • Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)
  • Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Alper Aydın (Beşiktaş), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Egehan Gül (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

Hentbolseverler, milli takımın bu önemli karşılaşmaları için sabırsızlanıyor.

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