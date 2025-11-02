A Milli Erkek Hentbol Takımı Elazığ'da 35-19 Galip

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Avrupa Elemeleri'nde Elazığ'da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 mağlup etti; teknik ekip ve oyuncular tribün desteğini övdü.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 19:02
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Elazığ'da konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Maç Sonrası Açıklamalar

Ahmet Aytar Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında başantrenör Oliver Roy Camino, sahadaki ve tribünlerdeki atmosferin çok güzel olduğunu söyledi.

Oliver Roy Camino: "Oyuncularımı ve takımımı tebrik ediyorum, gayet güzel oynadık"

Camino ayrıca birinci devrede planladıkları her şeyi uyguladıklarını ve takımın 60 dakika boyunca mücadele etmesinin kendileri için en önemli unsur olduğunu vurguladı: "Bizim için en önemli olan şey takımın 60 dakika boyunca mücadele etmesiydi, tüm oyuncularımız gayet iyi performans gösterdiler. Kalecilerimizde dahil olmak üzere bütün defansımız gayet iyiydi. Rakibimize kolay gol atabilmenin en büyük yolu defansta iyi olmak."

A Milli takım oyuncusu Görken Biçer, Elazığ halkının desteğine değinerek, "Güzel bir performans sunduğumuzu düşünüyorum bir önceki maça göre, keyifli bir maçtı. Herkes keyif alınca sonuç kaçınılmaz oluyor ve galibiyetle sonuçlandığı için mutluyuz. Önümüzdeki ocak ayında Bulgaristan'da maçlar var. Onlar için biraz daha zamanımız var. Umarım orada da güzel sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi de tribünleri ve Elazığlıları takdir ederek, "İnşallah tribündeki çocuklara hentbolu sevdirebilmişizdir, taraftarımıza, buradaki halkımıza hentbol sevgisini aşılayabilmişizdir. İnşallah tekrar Elazığ'da bir milli maç yapmakta kısmet olur. Bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

