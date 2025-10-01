Şampiyonlar Ligi 2. Hafta: Galatasaray 1-0 Liverpool, Real Madrid 5-0

Şampiyonlar Ligi 2. Hafta: Kritik galibiyetler ve farklı skorlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları 9 maçla oynandı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda takımlar puan mücadelesine devam etti.

Galatasaray - Liverpool

Galatasaray, sahasında oynadığı karşılaşmada Liverpool'u 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Kairat - Real Madrid

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almaty Ortalyk Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid, 25. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçti. Mbappe, 52. ve 73. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı. Maçın 83. dakikasında Eduardo Camavinga ve 90+3'te Brahim Diaz ile iki gol daha bulan Real Madrid, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, Mbappe'nin attığı üçüncü golün pasını verdi.

Real Madrid, aldığı 6 puanla grupta 2. sıraya yükselirken; Kairat 0 puanla son sırada yer aldı.

Günün diğer sonuçları

Atalanta - Club Brugge: 2-1

Kairat - Real Madrid: 0-5

Inter - Slavia Prag: 3-0

Chelsea - Benfica: 1-0

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt: 5-1

Bodo/Glimt - Tottenham: 2-2

Olimpik Marsilya - Ajax: 4-0

Galatasaray - Liverpool: 1-0

Pafos - Bayern Münih: 1-5

İkinci hafta maçlarıyla birlikte takımlar gruptaki sıralama ve puan durumuna göre bir sonraki haftalara hazırlanıyor.