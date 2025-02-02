A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'de Meksika'yı 5-0 Yenerek Namağlup Tamamladı

Davis Cup Dünya Grubu 1 Play-Off Müsabakaları Sona Erdi

A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika ile karşılaştığı karşılaşmalarda müthiş bir performans sergileyerek 5-0'lık bir galibiyet elde etti. Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off karşılaşmaları, TED Spor Kulübü Tesisleri'nde Brooks Brothers sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Son İki Müsabakanın Detayları

Turnuvanın son iki müsabakasında teklerde Atakan Karahan ve Rafael Alfonso De Alba Valdes ile Mert Naci Türker ve Eugenio Gonzalez Fitzmaurice mücadele etti. İlk karşılaşmada, Atakan Karahan rakibi Rafael Alfonso'yu 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek Türkiye'nin skorunu 4-0'a taşıdı.

İkinci müsabakada, Mert Naci Türker, Eugenio Gonzalez Fitzmaurice'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek galibiyet sayısını 5'e çıkardı ve Türkiye, Meksika karşısında bu önemli mücadeleyi namağlup tamamladı.

Çiftlerdeki İlk Karşılaşma

Günün ilk karşılaşmasında Ergi Kırkın ve Yankı Erel ikilisi, Daniel Moreno ve Rodrigo Pacheco Mendez çiftini 2-1 mağlup ederek 3-0'lık bir skorla Türkiye'yi Davis Cup Dünya Grubu 1'e taşımıştı.