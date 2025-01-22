DOLAR
35,65 -0,08%
EURO
37,14 -0,04%
ALTIN
3.160,7 -0,69%
BITCOIN
3.713.119,74 1,92%

İlhan Cavcav, Vefatının 8. Yıl Dönümünde Anıldı

İlhan Cavcav, vefatının 8. yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreni ile anıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:34
İlhan Cavcav, Vefatının 8. Yıl Dönümünde Anıldı

İlhan Cavcav, Vefatının 8. Yıl Dönümünde Anıldı

Türk futbolunun duayenlerinden ve Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl dönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen bir törenle anıldı.

Anma törenine Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, yönetim ve çeşitli kurulların üyeleri, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Genel Menajer Ali Ekber Düzgün, A takım ve altyapı futbolcuları ile Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği üyeleri katılım sağladı.

Osman Sungur'un Açıklamaları

Osman Sungur, yaptığı konuşmada, “İlhan Cavcav demek Gençlerbirliği demektir.” ifadelerini kullanarak Cavcav'ın kulüp ile olan özdeşliğine dikkati çekti. Sungur, ayrıca “İlhan Cavcav, 1981 yılından vefat ettiği 2017 yılına kadar kesintisiz başkanlık yaptı. Bu dönemde iki Türkiye Kupası kazandık, UEFA'da çeyrek final oynadık.” dedi.

Sungur, Cavcav’ın en büyük başarısının Gençlerbirliği'ni sürekli olarak Süper Lig'de tutmak olduğunu belirtti ve “Biz de onun başarılarını örnek alarak, kulübümüze yeni tesisler kazandırmalı ve futbolumuza yeni isimler katmalıyız.” dedi.

Törenin sonunda, merhum İlhan Cavcav'ın kabrine karanfiller bırakıldı ve mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İlhan Cavcav için düzenlenen anma etkinliği sonrası, iki yıl önce vefat eden Gençlerbirliği’nin efsane başkanlarından Hasan Şengel için de kabri başında dualar okundu ve karanfil bırakıldı.

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl...

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl...

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü Son Dakikada Yenen Golle Geçti
2
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 ile Geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde Öne Çıktı
3
Beşiktaş ve Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 Beraberlik Sağladı
4
Alagöz Holding Iğdır FK Adanaspor Maçına Hazırlanıyor
5
Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçı Öncesi Kuzguncuk'ta Yürüyüş Yaptı
6
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 Geçti
7
Voleybol Haftası: Efeler ve Sultanlar Ligi Programı

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor