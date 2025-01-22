İlhan Cavcav, Vefatının 8. Yıl Dönümünde Anıldı

Türk futbolunun duayenlerinden ve Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl dönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen bir törenle anıldı.

Anma törenine Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, yönetim ve çeşitli kurulların üyeleri, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Genel Menajer Ali Ekber Düzgün, A takım ve altyapı futbolcuları ile Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği üyeleri katılım sağladı.

Osman Sungur'un Açıklamaları

Osman Sungur, yaptığı konuşmada, “İlhan Cavcav demek Gençlerbirliği demektir.” ifadelerini kullanarak Cavcav'ın kulüp ile olan özdeşliğine dikkati çekti. Sungur, ayrıca “İlhan Cavcav, 1981 yılından vefat ettiği 2017 yılına kadar kesintisiz başkanlık yaptı. Bu dönemde iki Türkiye Kupası kazandık, UEFA'da çeyrek final oynadık.” dedi.

Sungur, Cavcav’ın en büyük başarısının Gençlerbirliği'ni sürekli olarak Süper Lig'de tutmak olduğunu belirtti ve “Biz de onun başarılarını örnek alarak, kulübümüze yeni tesisler kazandırmalı ve futbolumuza yeni isimler katmalıyız.” dedi.

Törenin sonunda, merhum İlhan Cavcav'ın kabrine karanfiller bırakıldı ve mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İlhan Cavcav için düzenlenen anma etkinliği sonrası, iki yıl önce vefat eden Gençlerbirliği’nin efsane başkanlarından Hasan Şengel için de kabri başında dualar okundu ve karanfil bırakıldı.

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8. yıl dönümünde kabri başında anıldı.