Samsunspor, Rizespor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Samsunspor, Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor'u ilk yarıda 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:04
Samsunspor, Rizespor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor Farkı Açıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Reeder Samsunspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Samsunspor, adeta futbolseverlere zevkli anlar yaşattı.

Maçın İlk Yarısında Öne Geçen Anlar

Maçın başlama düdüğünün ardından hemen 2. dakikada, Samsunspor'dan Celil Yüksel'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert şut, kaleci Tarık Çetin tarafından kurtarıldı. Maçın 9. dakikasında ise, Emre Kılınç'ın sol çaprazdan arka direğe ortaladığı top, Dimata tarafından kafa ile tamamlandı, ancak sonuç yine beklenen gibi olmadı ve top yandan auta gitti.

İlk yarının 24. dakikasında, ev sahibi takım Samsunspor, Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta, Samet Akaydin'in ters kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 5 dakika sonra, yani 29. dakikada, Hojer'in köşe vuruşu sonrasında Olawoyin'in kafa vuruşu üstten auta gitti. Ancak Samsunspor, 41. dakikada Dimata'nın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç'ın düzgün vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarının sonunda Samsunspor, maçta avantaj elde ederek 2-0'lık bir üstünlükle soyunma odasına gitti.

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