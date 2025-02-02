A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'e Yükseldi

Türkiye, Meksika'yı mağlup ederek Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükselme başarısını gösterdi. TED Spor Kulübü Tesisleri'nde, Brooks Brothers sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın ikinci ve son gününde, çiftlerde Ergi Kırkın ve Yankı Erel ikilisi, Daniel Moreno - Rodrigo Pacheco Mendez çiftine karşı karşıya geldi.

Milli tenisçiler, 1 saat 43 dakika süren çekişmeli müsabakadan 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle galip ayrıldı. Türkiye, organizasyonun ilk gününde oynanan iki maçı da kazandığı için Meksika karşısında skoru 3-0'a taşıyarak tarih yazdı.

A Milli Erkek Tenis Takımı'nın bu başarısı, Türkiye'nin uluslararası tenis arenasındaki gelişimini de gözler önüne seriyor.