Türkiye Basketbol Ligi: Bandırma Bordo, Kocaeli'yi 82-61 Yendi

Bandırma Bordo Basketbol, Kocaeli BŞB Kağıtspor'u 82-61 mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi - 10. Hafta

Türkiye Basketbol Ligi 10. haftasında Bandırma Bordo Basketbol, konuk olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 82-61 kazandı.

Maçın ilk periyodunu Bandırma Bordo önde tamamladı: 1. Periyot: 15-27. Devre 34-44 Bandırma Bordo lehine sonuçlandı. Üçüncü periyot sonunda skor 46-66 olarak şekillendi ve konuk ekip üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Yiğit Emre Şimşek, Münevver Özemre

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

Oyuncular: Kevin Kaspar, Kyle Justin Hunt 6, Mert Ulutaş 3, Sertan İbrahim Sarı 2, Keshun Deion Sherrill 16, Göktürk Gökalp Ural 4, Çağatay Çevik, Tarık Çolak 4, Ömer Faruk Ermat 16, Eren Özen, Elber Mirza Sucu, Ali Tuncer 10

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Bandırma Bordo Basketbol

Oyuncular: Ty Gordon 16, Okben Ulubay 22, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Kadir Bayram 10, Alexander Trent Tyus 5, Berkay Sinirlioğlu 4, Özgür Şahin, Erol Can Çinko 2, Yusuf Gündüz 2, Ufuk Tan Ertan, Yiğit Baran Sarıkaya 10, Mehmet Oğuzhan Kızıl 6

Başantrenör: Tutku Açık

Bandırma Bordo'nun dış atışlardaki etkinliği ve hücum çeşitliliği, konuk ekibin galibiyetinde belirleyici oldu. Kocaeli BŞB Kağıtspor ise bazı oyuncuların bireysel katkılarına rağmen maçı çeviremedi.

