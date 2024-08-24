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A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Danimarka ile Karşılaşıyor

Ay-yıldızlı voleybol takımımız, A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka ile karşılaşacak!

Yayın Tarihi: 24.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:54
A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Danimarka ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerine Başlıyor

Ay-yıldızlı takım, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında yer alan A Grubu'ndaki ilk mücadelesinde yarın deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

İlk Maç Detayları

Middelfart kentinde gerçekleşecek olan karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. A Grubu'ndaki diğer rakibi Macaristan ile ise 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da karşılaşacak.

Kadroda Kimler Var?

Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

  • Pasör: Murat Yenipazar, Arda Bostan
  • Smaçör: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram
  • Orta Oyuncu: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun
  • Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
  • Libero: Volkan Döne, Caner Ergül

Milli takımımızın Danimarka karşısında iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Haydi, Ay-yıldızlılar!

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