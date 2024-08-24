A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Danimarka ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerine Başlıyor
Ay-yıldızlı takım, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında yer alan A Grubu'ndaki ilk mücadelesinde yarın deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.
İlk Maç Detayları
Middelfart kentinde gerçekleşecek olan karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. A Grubu'ndaki diğer rakibi Macaristan ile ise 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da karşılaşacak.
Kadroda Kimler Var?
Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
- Pasör: Murat Yenipazar, Arda Bostan
- Smaçör: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram
- Orta Oyuncu: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun
- Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
- Libero: Volkan Döne, Caner Ergül
Milli takımımızın Danimarka karşısında iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Haydi, Ay-yıldızlılar!