A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Danimarka ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerine Başlıyor

Ay-yıldızlı takım, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında yer alan A Grubu'ndaki ilk mücadelesinde yarın deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

İlk Maç Detayları

Middelfart kentinde gerçekleşecek olan karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. A Grubu'ndaki diğer rakibi Macaristan ile ise 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da karşılaşacak.

Kadroda Kimler Var?

Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Murat Yenipazar, Arda Bostan Smaçör: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram

Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram Orta Oyuncu: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun

Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan Libero: Volkan Döne, Caner Ergül

Milli takımımızın Danimarka karşısında iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Haydi, Ay-yıldızlılar!