A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIPAV Kupası'nda Almanya'yı 3-1 Yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Torino'da FIPAV Kupası'nda Almanya'yı 3-1 mağlup etti; setler 31-29, 25-16, 21-25, 25-19. Hazırlıklar İstanbul'da sürecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:58
Torino'da kritik galibiyet

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'ndaki son maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Torino kentinde oynanan karşılaşmayı 31-29, 25-16, 21-25 ve 25-19 setlerle kazandı.

Milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılacak; hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

