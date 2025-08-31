A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIPAV Kupası'nda Almanya'yı 3-1 Yendi
Torino'da kritik galibiyet
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'ndaki son maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Torino kentinde oynanan karşılaşmayı 31-29, 25-16, 21-25 ve 25-19 setlerle kazandı.
Milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılacak; hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.