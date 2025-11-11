A Milli Erkek Voleybol Takımı İslami Dayanışma Oyunları'nda Finale Yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finale çıktı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 20:47
Karşılaşma Özeti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 5. maçında ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-16, 25-16 ve 27-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvadaki 4. galibiyetini elde etti.

Final Bileti ve Tarih

Bu sonuçla finale yükselen Ay-yıldızlılar, 13 Kasım Perşembe günü altın madalya mücadelesi verecek.

