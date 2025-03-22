A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın yapacağı Macaristan karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı.

Antrenmanın Detayları

Isınma hareketleriyle başlayan çalışmanın ardından, 5'e 2 top kapma oyunu ile devam edildi ve antrenman, taktik organizasyonlarla noktalandı. Antrenman öncesinde Montella'nın oyuncularla yaptığı kısa briefing, hazırlık sürecinin önemini vurguladı.

Sakatlıklar Sorun Yarattı

Maalesef, milli takımda Kaan Ayhan ve Merih Demiral, sakatlıkları nedeniyle idmanda yer almadı. Bu durum, takımın oyuncu rotasyonunu etkileyebilir.

Yola Çıkış Zamanı

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Macaristan'a hareket edecek. Takımın bu kritik maç için en iyi şekilde hazırlandığı gözlemleniyor.

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde tamamladı.