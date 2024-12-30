A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Performansı: Tarihi Başarılar ve Zorluklar

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Performansı

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılında EURO 2024 ve UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. EURO 2024'te çeyrek finale yükselerek tarihinin en büyük başarılarından birine imza atan ay-yıldızlı ekip, Uluslar B Ligi'nde de grubunu ikinci sırada tamamladı.

FIFA Sıralamasında Yükseliş

2024 yılı itibarıyla A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 9 basamak birden yükseldi. 2023'ü 37. sırada kapatan Türkiye, yıl sonunda 1537,24 puanla 28. basamağa yerleşti. Milliler, bu yıl 11’i resmi, 4’ü hazırlık olmak üzere toplam 15 maç oynadı ve 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlik ile sahadan ayrıldı. Takım, bu süreçte 19 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Kerem Aktürkoğlu Öne Çıktı

2024 yılı sonunda milli takımın en golcü ismi Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, ay-yıldızlı ekibin 19 golünden 5'ine imza atarak takımının en önemli hücum silahı haline geldi. Hakan Çalhanoğlu 3 gol, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Merih Demiral ise 2 golle onu takip etti.

Hazırlık Maçlarında Zor Günler

A Milli Takım, 2024 yılına kötü bir başlangıç yaparak mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında sadece 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İlk maçını Macaristan karşısında 1-0, sonrasında ise Avusturya ile 6-1 kaybetti. Turnuva öncesi oynanan son hazırlık maçlarında da İtalya ile 0-0 ve Polonya ile 2-1 mağlup oldu.

EURO 2024'te Tarihi Başarı

EURO 2024'te çeyrek finale kadar yükselen A Milli Takım, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele etti. Gürcistan'ı 3-1 yenerken, Portekiz'e 3-0 kaybetti. Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Turnuvanın En Golcü Dördüncü Takımı

A Milli Takım, EURO 2024 sonunda 8 golle turnuvanın en golcü dördüncü takımı olurken, Almanya ve İspanya 11 golle birinci ve ikinci sırayı paylaştı. Ay-yıldızlı ekipte, Merih Demiral ve diğer oyuncular 8 gol'lük katkı sağladı.

Uluslar Ligi'nde Hayal Kırıklığı

EURO 2024 sonrası başlayan UEFA Uluslar Ligi'nde ise gönüller bir başka kırıldı. Grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Macaristan ile play-off oynayacak.

Geleceğe Umarak

2026 Dünya Kupası yolunda E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri de belli oldu. Yeni yüzlerin takıma katılması ve değişen TFF yönetimi ile Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor.