A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na Gidiyor! Romanya'yı 99-61 Yenerek 6'da 6 Yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında Romanya'yı deplasmanda 99-61 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı takım, grupta 6'da 6 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Karşılaşma Detayları

Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, organize hücumlarla 5. dakikayı 9-3 önde tamamlarken, rakibinin savunmasını aşmayı başardı. İlk periyodu 23-12 önde kapatan A Milli Takım, ikinci periyotta ev sahibi ekibin Irimia ve Panait ile bulduğu basketlere Tilbe Şenyürek ve Meltem Yıldızhan'la karşılık vererek devreyi 44-29 önde tamamladı.

İkinci Yarısı da Etkileyici Oldu

İkinci yarıya güçlü bir performansla başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sevgi Uzun ve Elif Bayram'ın etkili oyunları ile üçüncü periyodu 74-43 üstün geçti. Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren takım, müsabakayı 99-61 galip tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılıyor.

11. Kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste ve toplamda 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde etti. 2005 yılından bu yana tüm Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, daha önce 10 kez bu büyük organizasyonda mücadele etti ve 2011'de gümüş, 2013'te bronz madalya kazandı.

Romanya ile İlk Maçta Zafere Ulaşılmıştı

Gruptaki ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı İstanbul'da 101-54 gibi farklı bir skorla geçmişti.

Taraftar Desteğiyle Güç Aldılar

Romanya'da oynanan maçta Türk taraftarlar, milli takımı yalnız bırakmadı. Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları, kendilerine ayrılan tribünde ay-yıldızlı takıma destek verdiler. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da maçı tribünden takip etti.