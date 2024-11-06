A Milli Kadın Basketbol Takımı 443. Maçına Çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı 443. Resmi Maçına Çıkıyor

Türkiye, yarın Romanya ile FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacak. Bu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın tarihindeki 443. resmi maçı olacak.

Resmi Maç Serüveni 1964'te Başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 1964 yılında resmen başlamış olduğu mücadelelerinde şimdiye dek 442 resmi yarışmaya katıldı. Bu süreçte 259 galibiyet ve 183 yenilgi yaşamıştır.

İlk Maç Batı Almanya ile Oynandı

Takımın tarihindeki ilk karşılaşma, 12 Eylül 1964'te Batı Almanya'ya karşı oynandı. Emel Sayın, Emen Engün, Ferhan Atlı, Alev Adıson, Meryem Yenigün, Sahire Kolcu, Meral Ülkümen ve Ayşe Ülkümen gibi oyuncuların formasını giydiği milli takım, bu maçta 48-43'lük skorla ilk müsabakasını kaybetti.

Romanya ile 8 Yıl Sonra Yeniden

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya ile 8 yıl aradan sonra karşılaşacak. İki takım, FIBA 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde aynı grupta mücadale etmişti ve Türkiye o dönemki tüm karşılaşmalarını kazandı. Son maçta 23 Kasım 2016'da, Türkiye 64-54'lük skorla galip geldi.

Hedef: 11. Şampiyonaya Katılmak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, katıldığı tüm Avrupa Şampiyonaları arasında 11. kez temsil edilmek istiyor. Şu anda grubunda lider durumda bulunan Türkiye, daha önceden 10 kez bu büyük organizasyonda boy gösterdi. 2005'ten bu yana her Avrupa Şampiyonası'na katılan takım, 2011 yılında gümüş, 2013'te bronz madalya kazanmıştır.