A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Namağlup Gidiyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nu namağlup lider bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Gruptaki 6. ve son haftasında Romanya‘yı deplasmanda 99-61 gibi etkileyici bir skorla yenen Memnun, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Hedefimiz gruptan 6'da 6 ile çıkmaktı, bunu başardık. Uzun zamandır yapamıyorduk. Moralimiz iyi, takımımızdaki oyuncuların yaklaşımı çok iyi. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Hedef: Madalya

Memnun, Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefinin büyük bir başarı ile gerçekleştirildiğini belirterek, "İnşallah istediğimiz şeylere ulaşacağız. Hayallerimiz büyük ama gerçekçi ve akılcı olmamız lazım," diyerek hedeflerinin arasında madalya raunduna ulaşmak olduğunu ifade etti.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya'dan Açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, "Öncelikle çok mutluyuz. Çünkü ilk hedefimiz olan 6'da 6'yı gerçekleştirdik. Namağlup olarak gruptan çıktık," dedi. Akkaya ayrıca, "Avrupa Şampiyonası'nda da madalya hedefimiz var," şeklinde ekledi.

Nilay Kartaltepe: "Eski Günlerimize Dönmek İstiyoruz"

Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, taraftarlara teşekkür ederek, "Grupta 6'da 6 yapmanın peşindeydik. Çok şükür 6'da 6 ile grup maçlarını bitirdik," dedi. Hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Kartaltepe, "Bu takım eski günlerimizin sinyalini verdi," ifadelerini kullandı.

Milli Oyunculardan Hedef Dolusu Açıklamalar

Milli oyunculardan Tilbe Şenyürek, gruptan namağlup çıkmanın önemine değinerek, "Çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi zaten garantilemiştik. Kadın basketbolunu eski, özlenen günlerine getirmeyi çok istiyoruz," dedi. Meltem Yıldızhan ise, "Hedefimiz 6'da 6 gerçekleştirmekti. Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli," şeklinde hissiyatını aktardı.