A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da FIBA 2026 Elemeleri Hazırlık Kampında
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezinde toplandı.
Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde antrenmanlara başlayan milliler, 21 kişilik aday kadro ile kamp çalışmalarını sürdürecek.
Ay-yıldızlı ekip, hazırlık dönemi kapsamında 14 Kasım Cuma günü Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Milliler, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı 7. sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ne katılma hakkı elde etmişti.
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası Maç Takvimi
11 Mart Çarşamba - Kanada - Türkiye
12 Mart Perşembe - Türkiye - Arjantin
14 Mart Cumartesi - Japonya - Türkiye
15 Mart Pazar - Türkiye - Avustralya
17 Mart Salı - Türkiye - Macaristan
